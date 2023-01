https://fr.sputniknews.africa/20230102/voici-les-trois-raisons-qui-aideraient-la-russie-a-rester-a-flot-1057483887.html

Voici les trois raisons qui aideraient la Russie à rester à flot

Malgré les lourdes sanctions censées affecter l'économie russe, ce pays n'a pas encore subi de crise financière majeure. Pourquoi? Un économiste suédois croit... 02.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-02T08:20+0100

2023-01-02T08:20+0100

2023-01-02T09:42+0100

Après le lancement par Moscou de l'opération spéciale en Ukraine, l'Occident a imposé de sévères sanctions antirusses. Mais pour la Russie, tout s'est mieux passé que ne l'avaient prédit de nombreux experts. Dans une interview à la chaîne de télévision suédoise SVT, Torbjörn Becker, directeur de l'East European Institute à la Stockholm School of Economics, a donné des raisons.Selon lui, il y en a trois. Primo, ce sont les revenus provenant de la vente de pétrole et de gaz. Ils sont toujours élevés, selon lui.Une riche expérienceSecundo, c'est l'action de la Banque centrale de Russie, qui a rapidement fait face aux problèmes du secteur financier après l'imposition des sanctions contre le système bancaire.Tertio, la Russie a tiré une leçon des crises précédentes. Ainsi, les experts russes, qui ont résolu les problèmes posés par les sanctions, ont déjà survécu à une série de crises économiques. L'expert a ainsi rappelé la crise de 1998, la crise financière mondiale de 2008-2009 et celle de 2014, accompagnée d'une chute brutale des prix du pétrole.Selon lui, les départements économiques qui gèrent la macroéconomie russe savent ainsi ce qu'ils peuvent utiliser pour atténuer l'impact du choc des sanctions.

