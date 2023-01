https://fr.sputniknews.africa/20230102/un-footballeur-belge-envoie-le-ballon-dans-ses-propres-buts-deux-fois-en-sept-minutes-1057486220.html

Un footballeur belge envoie le ballon dans ses propres buts deux fois en sept minutes

Un footballeur belge envoie le ballon dans ses propres buts deux fois en sept minutes

Ce match est devenu le cauchemar du Belge Wout Faes. Son équipe, Leicester, était opposée à Liverpool ce 30 décembre à Anfield quand le joueur a réalisé deux... 02.01.2023, Sputnik Afrique

Le premier est survenu quand Leicester menait déjà 1-0. À la 38e minute, le footballeur a fait une chute et a envoyé le ballon derrière le gardien.Sept minutes plus tard, il se trouvait au mauvais endroit lorsque le ballon a rebondi sur le poteau, touché son pied et s’est dirigé dans la cage.Wout Faes n’est d’ailleurs pas le premier à avoir accompli cet exploit. Il est le quatrième joueur dans l’histoire de la Premier League avec deux autogoals en un seul match.

