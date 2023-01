https://fr.sputniknews.africa/20230102/syrie-laeroport-de-damas-hors-service-apres-des-frappes-israeliennes-deux-soldats-tues-1057483192.html

Syrie: l'aéroport de Damas hors service après des frappes israéliennes, deux soldats tués

Deux soldats syriens ont été tués lors de frappes israéliennes sur l'aéroport de Damas, qui a été mis hors service, a rapporté lundi l'agence officielle Sana. 02.01.2023, Sputnik Afrique

L'attaque a eu lieu vers 02H00 (23H00 GMT), selon Sana."L'ennemi israélien a mené une agression aérienne à l'aide d'un barrage de missiles, visant l'aéroport international de Damas et ses environs", et causant "la mort de deux soldats, des blessures à deux autres" et des dégâts matériels, a indiqué l'agence, citant une source militaire syrienne.L'aéroport est "hors service", a-t-elle ajouté.Selon Rami Abdul Rahman, chef de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation basée au Royaume-Uni, l'attaque israélienne a visé "des positions du Hezbollah et de groupes pro-iraniens dans l'aéroport et ses environs, y compris un dépôt d'armes".Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant des positions de l'armée syrienne, des forces pro-iraniennes et du Hezbollah libanais.L'Etat hébreu commente rarement ses frappes contre la Syrie mais affirme qu'il ne permettra pas à l'Iran d'étendre son influence en Syrie.Ces frappes ont souvent lieu près de l'aéroport de Damas, qui avait déjà été mis hors service par une attaque le 10 juin 2022.

