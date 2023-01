https://fr.sputniknews.africa/20230102/le-commandant-de-laviation-de-longue-portee-russe-fixe-les-taches-pour-2023-1057485162.html

Le commandant de l’aviation de longue portée russe fixe les tâches pour 2023

02.01.2023

2023-01-02T13:16+0100

2023-01-02T13:16+0100

2023-01-02T13:21+0100

Le commandant de l’aviation russe à long rayon d’action Sergueï Kobylach a évoqué les tâches pour l’année 2023. Elles seront résolues au cours de l’opération spéciale en Ukraine.Le ministère indique que la préparation au combat, l’entretien des aéronefs et des armements en état de servir et la maîtrise du matériel de guerre nouveau ou modernisé restent les tâches majeures de l’aviation de longue portée."Tous les objectifs seront atteints"Son commandant précise que leur réalisation sous-entend un travail intense et assidu.Selon les données officielles du ministère de la Défense, l’aviation à long rayon d’action des forces aérospatiales russes comprend des bombardiers stratégiques Tu-95MS, Tu-160 et Tu-22M3.Ils constituent une composante aérienne de la triade nucléaire, mais peuvent également porter des bombes et missiles conventionnels, missiles de croisière compris.

