La NASA préoccupée par l’implantation possible de la Chine sur la Lune

La course à la Lune entre les États-Unis et la Chine se resserre et les deux prochaines années pourraient déterminer qui prendra le dessus, affirme l'administrateur de la NASA, Bill Nelson.Il prévient que Pékin pourrait s'implanter et essayer de dominer les endroits les plus riches en ressources, voire empêcher les États-Unis d'y accéder."C'est un fait: nous sommes engagés dans une course à l'espace", a déclaré l'ancien sénateur et astronaute de Floride dans une interview accordée à Politico.Bill Nelson a comparé cette hypothèse à la situation en mer de Chine méridionale, où l'armée chinoise a établi des bases sur des îles contestées.L’armée US s’inquièteSelon Politico, l’armée américaine exprime elle aussi des inquiétudes croissantes quant au développement par Pékin de systèmes spatiaux qui pourraient menacer les satellites américains. Elle tire la sonnette d’alarme sur les implications sécuritaires des incursions de Pékin dans l’espace lointain."Les progrès qu'ils ont réalisés ont été époustouflants, incroyablement rapides."Pékin défend ses intérêts légitimesPékin affirme cependant que de telles inquiétudes quant à ses motivations ne sont pas fondées."La Chine rejette fermement de telles remarques."Une station sur la Lune d’ici 2035?En mars 2021, la Russie et la Chine avaient signé un mémorandum de compréhension et de coopération concernant la mise en place d’une Station de recherche lunaire internationale (ILRS).Il s’agit d’un laboratoire scientifique sur la surface et en orbite de la Lune.L’ILRS sera déployée en trois étapes sur une période allant jusqu’en 2035.La première étape (d’ici 2025) prévoit le lancement vers la Lune des atterrisseurs lunaires Luna-25 (en 2023), Luna-27 (en 2025) et une mission d’exploration Luna-26 (en 2024), ainsi que une mission chinoise de retour d’échantillon du sol lunaire Chang’e 6 et l’orbiteur et atterrisseur Chang’e 7 (les deux en 2024).Les résultats obtenus grâce à ces missions permettront de choisir l’endroit pour la construction de l’ILRS aux environs du pôle sud lunaire.

