Ce Ghanéen serait l’homme le plus grand du monde avec ses 2,89 m – vidéo

Atteint de gigantisme, un Ghanéen de 29 ans semble être l'homme de la plus grande taille au monde. Il mesure 2,89 mètres.

Il s'appelle Sulemana Abdul Samed mais tout le monde le connaît comme Awuche. Cet originaire du Ghana de 29 ans serait l’homme le plus grand du monde, avec ses 2,89 mètres.C'est lors d’une visite à l’hôpital local pour des problèmes de santé qu'il a appris qu'il avait atteint cette taille. En la mesurant, les infirmières ont remarqué qu'il avait encore grandi. Atteint de gigantisme, à peine trois mois avant il mesurait "seulement" 2,7 mètres.Le jeune géant s'est rendu compte de sa particularité il y a quelques années, lorsqu'il avait 22 ans. Il s'est rendu compte que sa langue avait gonflé dans sa bouche, l'empêchant même de respirer correctement, raconte-t-il dans une vidéo partagée sur le Net. Il n'a jamais cessé de grandir depuis.Un problème qui gâche la vieAwuche a dû s'adresser à l’hôpital en raison de problèmes de santé. Les médecins de sa ville natale, Gambaga, ont constaté plusieurs complications dues à cette croissance constante. Sa colonne vertébrale s'est trouvée anormalement courbée, ce qui correspond au syndrome de Marfan, l'un des principaux de sa maladie génétique affectant les tissus conjonctifs du corps. Il connaît aussi des malformations cardiaques.L'homme a besoin d'une intervention chirurgicale dans son cerveau pour arrêter la croissance. Mais cela coûte cher, et le Ghanéen n'arrive pas à devenir chauffeur, ce dont il rêve. Il ne peut pas aller à l'auto-école, car même en reculant le siège, il n'arrive pas à tenir le volant ni tendre la jambe, vu son gabarit. Il a regagné sa ville où il vit avec son frère.Malgré tout, il refuse de se plaindre et accepte la façon dont Dieu l'a créé.

