Les BRICS désormais présidés par l'Afrique du Sud

Lors de la présidence tournante des BRICS, qu'elle assure en 2023, l'Afrique du Sud veut contribuer à former de nouveaux mécanismes de prise de décisions au... 01.01.2023, Sputnik Afrique

L'Afrique du Sud a pris ce dimanche la présidence tournante des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), succédant ainsi à la Chine.Pretoria apprécie hautement son appartenance aux BRICS et envisage de maintenir le travail efficace de ce groupe de pays pendant sa présidence, qui durera jusqu'à fin 2023, a déclaré à la presse russe un porte-parole de la diplomatie sud-africaine. Pour son pays, la priorité est le renforcement de la coopération économique, politique, sociale et culturelle des pays membres.Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, a déclaré qu'en tant que présidente des BRICS, l'Afrique du Sud envisage d'assurer la direction stratégique du groupe en coopération étroite avec les autres membres, de définir ensemble avec eux l'ordre du jour et les priorités. D'après elle, des rencontres sont notamment prévues au plus haut niveau et au niveau ministériel. Les travaux seront effectués sur la base d'un consensus, a-t-elle ajouté.Former unordre mondial plus justePour le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le groupe doit jouer un rôle important dans la création au sein de l'Onu et d'autres organisations internationales de nouveaux mécanismes d'élaboration et d'adoption des décisions en vue d'instaurer un ordre mondial plus inclusif, plus juste et plus stable. Les BRICS doivent donc se mettre à la tête du processus de réforme de l'architecture internationale dans l'intérêt de la majorité des pays du monde.Des pourparlers sur un éventuel élargissement des Brics pourraient avoir lieu dans les mois qui viennent, ont suggéré des sources diplomatiques. L'Algérie, l'Argentine et l'Iran ont déjà adressé des demandes d'adhésion. L'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte ont manifesté leur intérêt.Les BRICS ont été formés en tant que BRIC en 2008 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'Afrique du Sud y a adhéré en 2011.

