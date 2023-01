https://fr.sputniknews.africa/20230101/haiti-fete-ses-219-ans-dindependance-vis-a-vis-de-la-france-mais-loccident-pese-toujours-sur-lile-1057481155.html

Haïti fête ses 219 ans d’indépendance vis-à-vis de la France mais l'Occident pèse toujours sur l'île

Haïti fête ses 219 ans d’indépendance vis-à-vis de la France mais l'Occident pèse toujours sur l'île

Une grande partie du monde célébrant ce 1er janvier l’arrivée du Nouvel An, cette date est d’autant plus importante pour Haïti. En 1804, ce jour a apporté à... 01.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-01T17:54+0100

2023-01-01T17:54+0100

2023-01-01T17:54+0100

haïti

france

indépendance

napoléon

esclavage

révolution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/17/1052295086_0:69:3059:1790_1920x0_80_0_0_f497315fb8fb9150796b931bd1242f5d.jpg

Il y a 219 ans jour pour jour, Haïti s’est débarrassé de la dépendance de la France pour devenir la première république noire. Or, plus de deux siècles plus tard, ce pays continue de ressentir l’ingérence occidentale.Auprès de Sputnik, l’historien canadien d’origine haïtienne Jean Fils-Aimé revient sur la notion de néocolonialisme, qui a «vite remplacé» le colonialisme disparu depuis les années 1950.Pour s’en débarrasser, «il faut être conscient que nous sommes encore dans un contexte de contrôle» et «identifier les outils» utilisés par le néocolonialisme «pour nous maintenir dans la sujétion», estime le spécialiste.«Souvenirs de racisme»L’expert précise que l’image de la France qu’a la population haïtienne aujourd’hui «dépend de la couche que l’on consulte». Les intellectuels, qui ne représentent que 2 ou 3% de la population totale, perçoivent l’Hexagone comme un modèle.Or, «aux yeux de la majorité, […] c'est un pays corsaire, mafieux qui a empêché le développement d'Haïti et continue de [le faire] aujourd’hui encore. En plus d'être responsable du coup d'État [contre le] seul Président légitimement élu en Haïti», à savoir Jean-Bertrand Aristide, en 2004.En outre, malgré son indépendance, Haïti a survécu à une occupation américaine de 19 ans, au début du XXe siècle. «Ce sont des souvenirs de racisme», souligne M.Fils-Aimé.Menace, anomalie, défiQui plus est, le statut indépendant d’Haïti signifie en même temps «une menace, une anomalie et un défi», observe Jean Fils-Aimé, qui emprunte les propos de l’historien afro-américain et militant panafricain Rayford Logan.Ce triptyque reflète l’interprétation de l’indépendance haïtienne par les puissances esclavagistes qui ont perdu leur colonie et les esclaves.Suite à la Révolution, entre 1791 et 1804, l’armée haïtienne a alors vaincu les armées britannique et espagnole, puis celle de Napoléon arrivée sur l’île pour réprimer la révolte.Or, l’indépendance est aussi «un défi» pour la population haïtienne elle-même, puisqu’elle devait comprendre ce qu’elle allait «pouvoir réussir ce qu'elle a proclamé le 1er janvier 1804».

haïti

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

haïti, france, indépendance, napoléon, esclavage, révolution