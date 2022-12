https://fr.sputniknews.africa/20221231/un-projet-pour-integrer-les-bebes-noirs-est-sur-la-table-au-congo-brazzaville-1057473175.html

Un projet pour intégrer les "bébés noirs" est sur la table au Congo-Brazzaville

Un projet pour intégrer les "bébés noirs" est sur la table au Congo-Brazzaville

Les délinquants juvéniles seront réinsérés dans la société civile et active au Congo-Brazzaville. C’est ce prévoit le nouveau projet commun à la Commission... 31.12.2022, Sputnik Afrique

Les autorités congolaises étudient un projet pour faire face à la délinquance juvénile et pour réinsérer les jeunes concernés par ce fléau, surnommés "bébés noirs", relate l’Agence congolaise de presse Les Échos du Congo Brazzaville.Le projet s'appelle Droits de l'homme, paix, sécurité dans les quartiers: lutte contre le phénomène des bébés noirs et kulunas. Il a été inspiré pour répondre à l'appel lancé par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, dans son récent discours sur l'État de nation, dans lequel il évoquait l'urgence de contenir au plus vite le banditisme juvénile qui ne cesse de semer l'émoi dans la capitale, précise le site d’information mauricien AllAfrica.Le problème des "bébés noirs"Les "bébés noirs" sont généralement des jeunes âgés de 13 à 25 ans, le plus souvent désœuvrés et déscolarisés, munis d’armes blanches, commettant pillages, viols, assassinats et agressions contre les populations. Une réunion consacrée à ce dossier a eu lieu entre Yvette Yolande Ambendet, trésorière de la Commission nationale des droits de l'homme(CNDH) et des responsables congolais de toutes les sphères.Y ont pris part dix ex-bébés noirs repentis, remis sur le droit chemin par un pasteur d'une église de réveil à Talangaï.Dans leurs témoignages, ils ont tous reconnu le mal qu'ils avaient causé à autrui et avoué renoncer à cette sale besogne, selon AllAfrica.

