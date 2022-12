https://fr.sputniknews.africa/20221231/un-colis-choc-trouve-dans-un-aeroport-mexicain-1057466899.html

Un colis choc trouvé dans un aéroport mexicain

Un colis choc trouvé dans un aéroport mexicain

Quatre crânes ont été découverts dans un aéroport mexicain. Sans aucune documentation justifiant leur origine légale, ces restes humains devaient être expédiés... 31.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-31T08:21+0100

2022-12-31T08:21+0100

2022-12-31T08:21+0100

international

mexique

aéroport

colis

crâne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/19/1045649017_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_7eef0ffa3febde2cbf7ed6367257c5f0.jpg

Un colis pour le moins inhabituel a été déniché à l’aéroport international de la ville mexicaine de Querétaro. Selon un communiqué de la Garde nationale, publié le 30 décembre, il s’agit de quatre crânes "apparemment d’origine humaine" et de différentes tailles.La trouvaille a eu lieu dans une entreprise de livraison, où des gardes nationaux, avec une autorisation préalable, ont effectué des fouilles aléatoires à la recherche de stupéfiants, d'armes à feu et de devises étrangères.Les objets macabres étaient emballés dans du plastique transparent et du papier d'aluminium.De provenance inconnueD’après le rapport, les restes humains provenaient de la municipalité d'Apatzingán, dans l’état mexicain de Michoacán, et devaient être livrés dans la ville de Manning, dans l'État américain de Caroline du Sud.Cependant, aucune documentation justifiant leur origine légale et leur transport n'a été trouvée.

mexique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, mexique, aéroport, colis, crâne