Opération militaire spéciale au 31 décembre 2022

L’armée russe a libéré le village de Dorozhnianka dans la région de Zaporojié et a poursuivi son offensive sur l’axe de Donetsk. Au total, elle a éliminé 320 militaires ukrainiens. Elle a aussi détruit des obusiers M777 et Dana, de production américaine et tchèque, ainsi que deux Grad et cinq radars de contrebatterie américains AN/TPQ-50.