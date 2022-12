https://fr.sputniknews.africa/20221231/notre-victoire-comme-le-nouvel-an-est-inevitable-lance-la-defense-russe-1057471742.html

"Notre victoire, comme le Nouvel An, est inévitable", lance la Défense russe

Remerciant les soldats pour le courage et l'héroïsme dont ils font preuve dans l'exercice de leurs fonctions, le ministre russe de la Défense les a félicités à... 31.12.2022, Sputnik Afrique

La victoire des forces armées russes est inévitable, a déclaré ce 31 décembre le ministre russe de la Défense dans ses vœux de Nouvel An, qui ont été publiés par le ministère russe de la Défense."L'année qui vient de s'écouler nous a apporté à tous de graves épreuves qui ont modifié le cours habituel du temps. Nous le rencontrons dans une situation politico-militaire difficile. Quand on essaie de rayer notre histoire glorieuse et nos grandes réalisations, quand on démolit les monuments aux vainqueurs du fascisme et qu’on érige sur le piédestal des criminels de guerre, qu’on abolit et profane tout ce qui est russe", a déclaré M.Choïgou."Espoirs pour un avenir pacifique"Il a ajouté que, dans ces circonstances, la fête du Nouvel An restait non seulement une bonne tradition populaire, "mais prenait également une signification plus profonde, étant un symbole de nos espoirs pour un avenir pacifique".Le ministre a valorisé les missions accomplies héroïquement sur les lignes de front, sur les lieux de combat et dans les zones reculées de l’Océan.Il a remercié les soldats pour le courage et l'héroïsme dont ils font preuve dans l'exercice de leurs fonctions.Selon lui, "l'année qui s'achève restera à jamais dans les annales militaires de la Patrie, remplie de vos exploits immortels, de votre courage dévoué et de votre héroïsme dans la lutte contre le néonazisme et le terrorisme".M.Choïgou a dit que le souvenir de tous ceux qui s’étaient sacrifiés lors de missions de combat "pour sauver des civils du génocide et de la violence, juste pour le droit de parler russe" restera à jamais gravé dans le cœur du peuple russe.

