https://fr.sputniknews.africa/20221231/les-voeux-de-vladimir-poutine-pour-lannee-2023-1057470128.html

Les voeux de Vladimir Poutine pour l'année 2023

Les voeux de Vladimir Poutine pour l'année 2023

Le Président russe s’est adressé à ses concitoyens pour leur présenter ses vœux à l’occasion du Nouvel An. Il a parlé de la guerre des sanctions déclenchée par... 31.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-31T15:46+0100

2022-12-31T15:46+0100

2022-12-31T16:48+0100

vladimir poutine

vœux

vœux du nouvel an

russie

international

rétrospective de 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/1f/1057471499_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6d2ceac36012dc3629329862a6a4fc66.jpg

Chers citoyens de Russie! Chers amis! L'année 2022 touche à sa fin. C’était une année de décisions difficiles et nécessaires, des pas importants vers la pleine souveraineté de la Russie et la consolidation puissante de notre société. Cette année a permis d'éclaircir beaucoup de choses. Elle a clairement montré la distinction entre le courage et l'héroïsme d’un côté et la trahison et la lâcheté de l’autre. Elle a montré qu'il n'y a pas de force plus puissante que l'amour de ses proches, la fidélité envers les amis et les compagnons d'armes, la dévotion à la patrie. Cette année a été marquée par des événements qui ont véritablement changé notre vie. Ils sont devenus le jalon qui jette les bases de notre avenir commun, de notre véritable indépendance. C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui. Nous défendons notre peuple sur nos propres territoires historiques dans les nouvelles régions de la Fédération de Russie. Ensemble, nous construisons et créons. L'essentiel est le destin de la Russie. La défense de notre patrie est notre devoir sacré envers nos ancêtres et nos descendants. La vérité morale et historique est de notre côté. L'année écoulée a apporté des changements cardinaux pour notre pays, et pour le monde entier. Elle a été remplie d'émotions, d'anxiété et d'inquiétude.Mais notre peuple aux multiples nationalités, comme pendant toutes les époques difficiles de l'histoire russe, a fait preuve de courage et de dignité en paroles et en actes, a soutenu les défenseurs de la patrie, nos soldats et nos officiers, tous les participants à l'opération militaire spéciale.Nous avons toujours su, et aujourd'hui nous nous en assurons de nouveau, que l'avenir souverain, indépendant et sûr de la Russie ne dépend que de nous, de notre force et de notre volonté.Pendant des années, les élites occidentales nous ont hypocritement assuré avoir des intentions pacifiques, y compris concernant le règlement du conflit très grave dans le Donbass.Mais elles ont, en fait, pleinement encouragé les néonazis qui ont continué à mener des actions militaires, purement terroristes, contre les civils des Républiques populaires du Donbass. L'Occident mentait sur la paix, mais se préparait à l'agression. Et aujourd'hui, il l'avoue ouvertement, sans se gêner. Et il utilise cyniquement l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie.Nous n'avons jamais permis à personne de le faire et nous ne le permettrons pas.Les soldats, les forces populaires, les volontaires russes se battent maintenant pour leur terre natale, pour la Vérité et la Justice, pour assurer de manière fiable des garanties de paix et de sécurité pour la Russie. Ils sont tous nos héros. Ils sont maintenant dans la situation la plus difficile.Je souhaite chaleureusement à tous les participants à l'opération militaire spéciale une bonne année. A ceux qui sont ici maintenant, juste ici, à côté de moi.A ceux qui sont en première ligne et dans les zones proches du front, à ceux suivent leur formation dans des centres d’entraînement pour ensuite rejoindre le champ de bataille, à ceux qui sont à l'hôpital ou qui sont déjà rentrés chez eux en ayant rempli leur devoir. A tous ceux qui sont en service de combat dans les unités stratégiques, à tous les effectifs des forces armées. Chers camarades, merci pour votre vaillant service.Notre vaste pays est fier de votre force d'âme, de votre endurance et de votre courage. Des millions de gens sont avec vous, cœur et âme. Et à la table du Nouvel An, il y aura certainement des toasts en votre honneur. Un grand merci à tous ceux qui assurent les opérations militaires: aux chauffeurs et aux cheminots qui ravitaillent le front. Aux médecins, ambulanciers, infirmières et infirmiers qui se battent pour la vie des soldats, soignent les civils blessés. Je remercie les ouvriers et les ingénieurs de nos usines militaires et autres qui travaillent aujourd'hui avec un dévouement total; les ouvriers du bâtiment qui construisent des sites civils et des fortifications défensives, aident à reconstruire les villes et villages détruits dans le Donbass et la Nouvelle-Russie.Chers amis! Depuis les événements en Crimée en 2014, la Russie vit sous sanctions. Mais cette année, on nous a déclaré une véritable guerre de sanctions. Ceux qui ont déclenché cette guerre s'attendaient à la destruction complète de notre industrie, de notre système financier et de nos transports.Cela ne s'est pas produit, car tous ensemble, nous avons créé une marge de sécurité fiable. Tout ce que nous avons fait et ce que nous faisons dans ce domaine vise à renforcer notre souveraineté dans le domaine le plus important: l'économie.Et notre lutte pour nous-mêmes, pour nos intérêts et pour notre avenir devient un exemple inspirant pour d'autres États qui aspirent à un ordre mondial multipolaire et équitable.Je crois qu'il est très important qu'au cours de l'année écoulée, des qualités comme la miséricorde, la solidarité et la compassion active aient acquis une signification particulière au sein de notre peuple. De plus en plus de nos concitoyens ressentent le besoin d'aider les autres. Ils s’unissent de leur propre chef, sans instructions formelles.Je tiens à vous remercier pour votre sensibilité, votre responsabilité et votre gentillesse, pour le fait que vous, personnes d'âges et de fortunes divers, vous joignez activement à notre cause commune.Vous organisez des stockages et des transports pour livrer des colis à nos soldats qui se trouvent dans la zone des actions militaires, aux sinistrés des villes et des villages. Vous envoyez en vacances les enfants des nouvelles régions russes. Mes chers amis, vous accordez un grand soutien aux familles des combattants morts. Ils ont donné leur vie, en défendant celles des autres. Je comprends que leurs femmes, fils, filles et leurs parents qui ont élevé de vrais héros aient tellement de mal durant cette nuit du Nouvel An.Nous faisons tout notre possible pour aider les familles de nos camarades morts, pour élever les enfants et leur donner une éducation décente, les aider à apprendre un métier. De tout mon cœur, je partage votre douleur. Je vous demande de recevoir les mots les plus sincères de soutien.Chers amis, le Nouvel An a toujours été célébré dans notre pays même dans les temps très difficiles. Il a été et il reste toujours la fête préférée de tous. Il a un grand pouvoir pour faire découvrir aux gens leurs meilleurs traits, de multiplier l’importance des valeurs familiales traditionnelles, l’énergie de clémence et de générosité, ainsi que celle de confiance. En célébrant le Nouvel An, tout le monde a l’intention de faire plaisir à ses proches, de donner sa chaleur d’âme et son attention. C’est le moment de leur offrir ce dont ils rêvaient, de voir de la joie dans les yeux des enfants, de sentir comment nos parents, la génération plus âgée, sont émus et comment ils sont reconnaissants de notre attention. Ils savent apprécier ces éclairs de bonheur.Mes amis! C’est le meilleur moment pour laisser tous les malentendus et toutes les offenses personnelles dans le passé. C’est aussi le moment pour parler à ces gens les plus chers de vos sentiments tendres, de votre amour et de l’importance de toujours prendre soin des uns des autres, à n’importe quel moment. Que ces paroles affectueuses et ces sentiments généreux nous apportent à tous autant de force d’âme que possible, et qu’ils nous rendent certains que nous pourrons, tous ensemble, surmonter toutes les difficultés et conserver notre pays puissant et indépendant.Nous allons avancer et remporter des victoires pour nos familles et pour la Russie, pour le futur de notre patrie unique et bien aimée. Bonne année, chers amis! Bonne année 2023!

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, vœux, vœux du nouvel an, russie, international