Le dépistage systématique de Covid-19 réactivé au Cameroun

cameroun

covid-19

afrique subsaharienne

Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachie, a prescrit à ses services déconcentrés le dépistage systématique par tests diagnostiques rapides (TDR) antigéniques de tous les patients se présentant dans les formations sanitaires, notamment les services d'accueil des urgences et les consultations externes.Dans une correspondance adressée aux délégués régionaux, chefs de districts de santé et autres responsables de formations sanitaires, il a justifié cette mesure par la recrudescence des cas de coronavirus dans certains pays et la densification attendue des mouvements de populations pendant les fêtes de fin d'année.Le ministre a également prescrit le renforcement de la vaccination contre Covid-19 dans les hôpitaux et autres centres spécialisés, ainsi que l'intensification de la communication sur les mesures barrières à observer par les populations.Le pays avait instauré le dépistage de Covid-19 dans les hôpitaux au plus fort de la pandémie, dès mai 2020, avant que la mesure ne soit allégée puis progressivement abandonnée.

cameroun

afrique subsaharienne

