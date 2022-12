https://fr.sputniknews.africa/20221231/le-conflit-en-ukraine-montre-que-loccident-na-pas-ete-prepare-a-une-guerre-longue-selon-el-pas-1057473859.html

Le conflit en Ukraine montre que l’Occident n’a pas été préparé à une guerre longue, selon El País

Au cours du conflit en Ukraine, les alliés de Kiev ont dû faire face à plusieurs difficultés dont le manque d’arsenaux pour mener une guerre prolongée... 31.12.2022, Sputnik Afrique

Analysant les dix mois du conflit en Ukraine, le quotidien espagnol El País met en garde contre des "conclusions trop hâtives" concernant les succès des alliés de Kiev. Manque de munitions Fin novembre, le New York Times constatait que neuf mois de conflit avaient sérieusement épuisé les stocks d’armes de l’Otan. En Ukraine, l'été dernier, les forces de Kiev tiraient 6.000 à 7.000 obus d'artillerie chaque jour alors que, par exemple, en Afghanistan, l’artillerie de l'Alliance consommait quotidiennement jusqu'à 300 obus. Dans cette situation, l'Occident doit chercher des équipements et des munitions de l'ère soviétique, de plus en plus rares, que l'Ukraine pourrait utiliser, a alors indiqué le quotidien.

