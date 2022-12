https://fr.sputniknews.africa/20221231/le-burkina-faso-accorde-la-grace-a-pres-dun-millier-de-detenus-1057469969.html

Le Burkina Faso accorde la grâce à près d’un millier de détenus

Presque un millier de détenus incarcérés au Burkina Faso seront graciés. La remise totale des peines concerne 322 personnes. 31.12.2022, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

burkina faso

prison

grâce

président

Le Président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré arrivé au pouvoir fin septembre, a décidé de gracier 966 détenus. La décision a été rendue publique le 30 décembre lors du conseil des ministres.La remise de peine sera effective en 2023.Parmi ces 966 détenus, 322 verront une remise totale de peine, et 12 condamnés à vie auront une commutation.Les détenus sont choisis "en raison de leur âge, de leur minorité pénale, de la précarité de leur santé, de l’intérêt porté aux travaux dans les unités de production agricole, les ateliers et chantiers des établissements pénitentiaires.La liste de ces personnes sera publiée plus tard. Le Chef de l’État peut utiliser le droit de grâce conformément à la constitution du pays.

