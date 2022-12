https://fr.sputniknews.africa/20221231/gaz-russe-poutine-autorise-les-pays-inamicaux-a-regler-leurs-dettes-en-devises-etrangeres-1057471346.html

Gaz russe: Poutine autorise les pays inamicaux à régler leurs dettes en devises étrangères

Les pays considérés par la Russie comme inamicaux pourront régler leurs dettes pour le gaz russe non en roubles, mais en dollars ou en euros, soit les devises... 31.12.2022, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a signé un décret autorisant les pays dits inamicaux à régler en devises étrangères leurs dettes pour l'approvisionnement en gaz russe. Le document a été publié le 30 décembre.Les règlements peuvent être effectués en euros ou en dollars, comme prévu initialement dans les contrats. Cela doit être fait en utilisant un compte spécial ouvert par une banque agréée.L’autorisation de payer en euros ou dollars ne signifie pas une reprise automatique des approvisionnements en gaz qui étaient suspendus.Paiements en roublesCe décret survient environ neuf mois après un autre réglementant la procédure de paiement du gaz russe en roubles pour les pays inamicaux.Fin mars le Président russe a annoncé que l'approvisionnement en gaz aux pays ayant imposé les sanctions contre la Russie se ferait désormais en roubles. La mesure est entrée en vigueur le 1er avril.Selon ce mécanisme, la banque agréée, Gazprombank, ouvre deux comptes, en devises étrangères et en roubles. L'acheteur pourra transférer des fonds sur le premier compte dans la devise spécifiée via le contrat de fourniture. La banque fera la conversion et créditera des roubles sur le compte de l'acheteur de gaz. C’est après cela que ce dernier pourra payer en roubles.Mi-mai, Alexandre Novak, vice-président du gouvernement russe, a fait savoir que Gazprom avait des contrats avec 54 compagnies étrangères, mais qu’"environ la moitié" avaient ouvert des comptes spéciaux pour effectuer les paiements en roubles.

