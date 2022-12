https://fr.sputniknews.africa/20221230/gambie-les-autorites-livrent-des-details-sur-la-tentative-de-coup-detat-dejouee-1057451427.html

Gambie: les autorités livrent des détails sur la tentative de coup d’État déjouée

Gambie: les autorités livrent des détails sur la tentative de coup d’État déjouée

Les autorités gambiennes ont livré pour la première fois des détails sur la tentative de coup d'État déjouée le 20 décembre à Banjul, affirmant que ses auteurs... 30.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-30T10:22+0100

2022-12-30T10:22+0100

2022-12-30T10:22+0100

afrique subsaharienne

gambie

tentative de coup d'etat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/05/1053805404_0:162:2048:1314_1920x0_80_0_0_523b3bdf80f361cbd62a7351299496cc.jpg

"Ils avaient également l'intention de retirer (de leurs fonctions) tous les officiers supérieurs de l'armée à partir du grade de major et au-dessus, ainsi que de restructurer les forces armées gambiennes", a souligné Abubakarr Suleiman Jeng, le conseiller à la sécurité nationale, qui a lu la déclaration devant les médias au quartier général de la Défense à Banjul.Une commission d'enquête, qui doit rendre son rapport dans un mois, a été créée le 27 décembre en Gambie pour faire la lumière sur cette tentative de putsch présumée, la dernière en date en Afrique de l'Ouest depuis 2020, après deux putschs réussis au Mali et au Burkina Faso, un autre en Guinée, et une tentative en Guinée-Bissau.Le plan détecté par les autorités "montre la composition de la formation qui devait participer" à la tentative de putsch ainsi que son plan pour prendre le pouvoir, notamment le contrôle des médias d'État, a indiqué M. Jeng.Sept soldats ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire.Par ailleurs, un responsable politique, ancien ministre des Affaires présidentielles sous le régime de Yahya Jammeh (1994 - 2017) et membre du principal parti d'opposition, le Parti démocratique unifié (UDP), est aussi détenu après être apparu dans une vidéo suggérant que le Président sera renversé avant les prochaines élections locales.

afrique subsaharienne

gambie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique subsaharienne, gambie, tentative de coup d'etat