Deux hommes interpellés dans une gare de Paris pour "apologie du terrorisme"

Deux hommes interpellés dans une gare de Paris pour "apologie du terrorisme"

Alcoolisés, deux hommes ont été interpellés à la gare Paris-Montparnasse en possession de neuf bouteilles de gaz, alors qu'ils criaient vouloir "tout faire... 30.12.2022, Sputnik Afrique

Deux hommes en possession de bouteilles de gaz sans système de mise à feu ont été interpellés ce vendredi 30 décembre à la gare de Montparnasse à Paris et placés en garde à vue pour "apologie du terrorisme", a-t-on appris de sources policières. Selon Le Figaro, Éric, un Français de 51 ans, et Abdelwahed, 29 ans et se disant Libyen mais étant a priori Tunisien, ont été arrêtés vers 7h45 par la police après avoir hurlé vouloir "tout faire sauter".Ils étaient "en possession de neuf bouteilles de gaz inoffensives" et "n'avaient aucun système de mise à feu", a précisé à l'AFP une autre source policière. Les démineurs du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ont été dépêchés sur place.Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, de renforcer la sécurisation des gares de la capitale, a indiqué l'entourage du ministre de l'Intérieur.

