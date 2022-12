https://fr.sputniknews.africa/20221229/un-missile-de-s-300-ukrainien-tombe-en-bielorussie-selon-minsk--1057431841.html

Un missile S-300 ukrainien a été abattu en Biélorussie, selon Minsk

Un missile lancé par un système sol-air ukrainien S-300 s’est écrasé ce jeudi 29 décembre sur le territoire de la Biélorussie après avoir été abattu par la... 29.12.2022, Sputnik Afrique

Le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a été informé ce jeudi 29 décembre sur la chute sur son territoire d’un missile tiré par un système antiaérien S-300 depuis l’Ukraine, indique l’agence de presse Belta.D’après l’agence, le missile s’est écrasé entre 10h00 et 11h00, heure locale. Le ministère de la Défense précise que les faits ont eu lieu près de la ville d’Ivanovo, dans la région de Brest.Comme l’indique l’agence, le chef d’État a ordonné de former un groupe d’enquête pour établir les causes de l’incident.Pour le moment, deux versions sont envisagées: soit le missile a pris une mauvaise direction, comme c’était le cas en Pologne au mois de novembre, soit il a été abattu par la défense aérienne biélorusse.L’incident en PologneLe 15 novembre, des fragments d'un missile sont tombés en Pologne près de la localité de Przewodow, provoquant deux morts. L'incident s'est produit au moment d'une frappe massive de l'armée russe contre des sites énergétiques sur le territoire ukrainien. Kiev a alors accusé Moscou d’une attaque contre la Pologne et a appelé l’Occident à agir. Dans la foulée, plusieurs médias ont également supposé qu'il s'agissait d'un missile russe, ce que Moscou s'est empressé de démentir. Par la suite, le Président polonais a déclaré que l'incident avait été probablement causé par un missile tiré par les forces ukrainiennes de défense antiaérienne. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré que le missile avait été tiré par un système ukrainien S-300. La diplomatie russe a qualifié les déclarations de Kiev concernant l'incident de "provocation grossière".

