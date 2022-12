Opération militaire spéciale au 29 décembre 2022

L’armée russe a gagné de nouvelles positions avantageuses sur l’axe de Donetsk. Près de 200 militaires ukrainiens ont été éliminés en ces dernières 24 heures. Deux avions, un Su-24 et un Su-25, et deux hélicoptères ennemis ont été anéantis. De plus, plusieurs obusiers, dont certains de production US, ont été détruits ainsi qu’un système de HIMARS.