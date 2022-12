https://fr.sputniknews.africa/20221229/lutte-contre-la-corruption-lalgerie-saisit-plus-de-20-milliards-de-dollars-de-biens-1057446046.html

Lutte contre la corruption: l’Algérie saisit plus de 20 milliards de dollars de biens

Dans le contexte de la lutte contre la corruption, la justice algérienne a récupéré des milliers de biens après la condamnation de plusieurs personnes... 29.12.2022, Sputnik Afrique

Terrains agricoles, villas de luxe, avions privés, yachts, et même des usines… Le ministre algérien de la Justice a détaillé les biens saisis par la justice algérienne après la condamnation de centaines de personnes pour corruption, relate TSA. Les procès se tiennent depuis 2019 et concernent les deux dernières décennies.La semaine dernière, le Président du pays Abdelmadjid Tebboune a révélé que l’État a récupéré des biens pour un montant de 20 milliards de dollars.Liste des biensAu total, plus de 4.200 biens immobiliers, 23.000 biens meubles, 229 périmètres agricoles, plus de 6.400 comptes bancaires et des dizaines d’usines et de complexes touristiques ont été récupérés par l’État, a détaillé Abderrachid Tebbi, le garde des Sceaux.Les usines sont essentiellement destinées au montage de véhicules, des unités de ciment de sidérurgie, des raffineries d’huile, des usines de production de médicaments et des raffineries de sucre."Voilà les 20 milliards de dollars", a conclu le ministre, s’exprimant devant les parlementaires. "Ces 20 milliards de dollars n’incluent pas les prêts bancaires récupérés", a-t-il précisé.De plus, 220 commissions rogatoires et demandes d’entraide judiciaire ont été délivrées à plus de 30 pays pour traquer les personnes impliquées dans des affaires de corruption et récupérer l’argent détourné et transféré illégalement à l’étranger, a fait savoir le ministre.La justice continue encore à ce jour de traquer ceux qui ont profité illégalement de la présidence d’Abdelaziz Bouteflika.

