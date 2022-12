https://fr.sputniknews.africa/20221229/la-fifa-recrute-quatre-nouveaux-arbitres-mauritaniens-1057449220.html

La FIFA recrute quatre nouveaux arbitres mauritaniens

La FIFA recrute quatre nouveaux arbitres mauritaniens

La FIFA a présenté la liste des arbitres et des assistants pour l'année 2023, qui comprend entre autres quatre nouveaux juges mauritaniens.

Quatre juges de football mauritaniens -Abderrahmane Anne, Diano Sarr, Abdel Kader M'bareck et Yacine Samassa- passent le cap des internationaux, selon une nouvelle liste des arbitres et assistants de la FIFA retenus pour 2023, relate le site Carrefour de la République islamique de Mauritanie (C.R.I.DE.M).Ba Kalidou, considéré jusque-là comme l'un des meilleurs arbitres assistants du pays, n’a quant à lui pas été retenu, précise C.R.I.DE.M.Quatorze Mauritaniens figuraient jusqu’à présent sur la liste de la FIFA, dont six arbitres centraux et huit assistants: Babacar Sarr (international depuis 2016), Mathioro Diabel (2017), Dahane Beida (2018), Abdel Aziz Bouh (2019), Aïssata BoudyLam (2019) et Moussa Diou (2020).Les arbitres retenus pour la CHANLa Fédération de football de la Mauritanie (FFRIM) a, pour sa part, publié la liste des officiels sportifs choisis pour le Championnat d'Afrique des nations 2023 (CHAN 2023) qui se tiendra du 13 janvier au 3 février en Algérie.Une désignation faite par la Confédération africaine de football (CAF).Six officiels sportifs mauritaniens, dont trois arbitres participeront au Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu pour l’année 2023, annonce la Fédération. Les noms de ces trois juges sont connus depuis début décembre.

