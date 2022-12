Héros éternel: Pelé s’éteint à 82 ans

https://fr.sputniknews.africa/20221229/heros-eternel-pele-seteint-a-82-ans-1057168113.html

Pelé est né le 23 octobre 1940 à Três Corações, dans l'État brésilien du Minas Gerais. Le joueur, nommé d'après l'inventeur de l'ampoule électrique, Thomas Edison, a fait honneur à son nom en faisant de la magie avec le ballon à ses pieds, en remportant des titres et en enchantant le monde entier.Roi du footballConsidéré comme le plus grand joueur de l'histoire du football, Pelé a commencé sa carrière dans la ville de Bauru, dans l'État de São Paulo. À l'âge de 11 ans, il a été découvert par Waldemar de Brito, qui l'a invité à rejoindre l'équipe du Bauru AC.Pelé n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour montrer son talent, et bientôt il a rejoint le Santos Futebol Clube, au sein duquel Pelé s'est adjugé le titre de roi du football.En 1968, la reine Elisabeth II d'Angleterre, s'est rendue au Brésil pour voir Pelé jouer au Maracanã. Trente ans plus tard, elle a honoré le "roi" Pelé en lui décernant le titre de chevalier commandeur de l’Empire britannique lors d’une cérémonie privée à Buckingham Palace.Pelé est le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe du monde de football. L'attaquant était âgé de 17 ans et 249 jours lorsqu'il a remporté la finale avec la Seleção, face au pays organisateur, la Suède, le 28 juin 1958 (5-2). Le Brésilien a inscrit ce jour-là un doublé, faisant de lui le plus jeune buteur en finale.Triple champion du mondePelé a remporté trois fois la Coupe du monde de la FIFA (1958, 1962 et 1970). Il est le seul joueur à avoir réalisé cet exploit. Il est également le meilleur buteur de l'histoire de son pays avec 95 buts marqués.Le joueur a passé la quasi-totalité de sa carrière à Santos (1956-1974). Outre le club de São Paulo, il a évolué au sein du club américain New York Cosmos (1975-1977).Pour son dernier match professionnel, Pelé a organisé une rencontre d’adieux le 1er octobre 1977 entre le New York Cosmos et Santos devant 75.000 spectateurs. Le roi a joué la première période avec le club américain, et la seconde moitié avec le club brésilien.En 1981, il a été qualifié par le quotidien français l'Equipe de "meilleur athlète du siècle", une distinction à nouveau accordée 18 ans plus tard par le Comité olympique international.Carrière politiqueAu cours de sa brève carrière politique en tant que ministre des Sports (1995-1998), l'ancien joueur est parvenu à faire aboutir son projet de loi appelé la "loi Pelé". Ce projet était censé permettre aux footballeurs de s'engager où ils le désirent.En 2014 et 2015, il a subi des chirurgies de la colonne vertébrale et a été admis à l'hôpital Albert Einstein, à São Paulo.En 2018, Pelé s'est rendu à Moscou pour le tirage au sort de la Coupe du monde en Russie. Lors de sa visite, il a également participé à la cérémonie de lancement du compte à rebours du Mondial 2018 sur la Place Rouge.

