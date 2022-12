https://fr.sputniknews.africa/20221229/en-cote-divoire-une-cadre-offre-des-jouets-et-des-vivres-aux-habitants-dune-sous-prefecture-1057443290.html

En Côte d’Ivoire, une cadre offre des jouets et des vivres aux habitants d’une sous-préfecture

En Côte d’Ivoire, une cadre offre des jouets et des vivres aux habitants d’une sous-préfecture

Un bien fait n’est jamais perdu, dit le proverbe. Une cadre ivoirienne a fait parler son cœur en octroyant un don à 70 personnes démunies de sa région... 29.12.2022, Sputnik Afrique

Aliali Aude, cadre et originaire de la région ivoirienne de la Marahoué, a offert, le 27 décembre, des vivres à 40 personnes âgées et des jouets à 30 enfants dans le besoin de la sous-préfecture de Zanzra, relate l’Agence ivoirienne de presse (AIP).Son don comprenait du riz, des pâtes alimentaires, des boîtes de sardines et du savon, ainsi que des poupées, des dînettes et des camionnettes, selon l’agence.Zanzra est une localité du centre-ouest de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Zuénoula, dans la Région de la Marahoué. La localité de Zanzra est un chef-lieu de commune.Rendre l’utile à l’agréableCette remise de cadeaux a eu lieu en marge de la finale d’un tournoi de maracana, doté du trophée de l’ex-chef central de Zanzra, Gohi Bi Descard.Mme Aliali a préféré rendre l’utile à l’agréable par ce geste.La sous-préfet de Zanzra, N’Guessan Anne s’est réjouie de cette action sociale, en exprimant sa gratitude et sa reconnaissance à la "généreuse donatrice". Mme N’Guessan a appelé les autres cadres à lui emboîter le pas.

