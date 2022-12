https://fr.sputniknews.africa/20221229/des-chamans-peruviens-predisent-la-date-de-la-fin-du-conflit-en-ukraine-1057441841.html

Des chamans péruviens prédisent la date de la fin du conflit en Ukraine

Lors d’une cérémonie qui se tient chaque décembre à Lima, au Pérou, des chamans ont prédit que le conflit entre la Russie et l’Ukraine se terminera l’année... 29.12.2022, Sputnik Afrique

ukraine

russie

pérou

vladimir poutine

volodymyr zelensky

pelé

Lors d’une cérémonie qui se tient chaque décembre à Lima, au Pérou, des chamans ont prédit que le conflit entre la Russie et l’Ukraine se terminera l’année prochaine. Parallèlement, selon eux, des "tragédies climatiques" doivent avoir lieu en Amérique du Nord en 2023.Devant des photos des Présidents russe et ukrainien, des chamans péruviens ont prophétisé, lors d’une cérémonie de purification pour accueillir la nouvelle année, un accord de paix en 2023 entre les deux nations.Au cours de la cérémonie, un serpent amazonien baptisé Maria a glissé sur les photos de Poutine et de Zelensky placées sur des tapis colorés étalés sur le sol. Les chamans les ont parsemés d’oranges, de mandarines, de bananes et de pommes en signe d'abondance et de prospérité. En outre, avec des pétales de fleurs jaunes, ils ont dessiné les chiffres de l'année 2023.D’autres prédictionsLes sorciers péruviens ont également prédit des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des événements climatiques en Amérique du Nord pour 2023.Les chamans ont également pris une photo de l'ancienne star du football brésilien Pelé, âgé de 82 ans, qui se bat actuellement contre un cancer.La cérémonie s’est tenue sur la colline San Cristobal à Lima, à une hauteur de 300 mètres. Avant les rituels, les chamans ont passé la nuit à boire de l'ayahuasca, une boisson traditionnelle amazonienne connue pour ses effets hallucinogènes.

