Opération militaire spéciale au 28 décembre 2022

Près de 300 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers ont été éliminés par l'armée russe dans les dernières 24 heures, selon le bilan actualisé de l’opération spéciale. Deux obusiers américains M777 et un FH-70 de production allemande ont été détruits, ainsi que plusieurs canons légers ukrainiens et lance-roquettes multiples.