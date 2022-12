https://fr.sputniknews.africa/20221228/carnaval-de-calabar-au-nigeria-une-voiture-fait-sept-morts-et-29-blesses-1057410071.html

Carnaval de Calabar au Nigeria: une voiture fait sept morts et 29 blessés

Au moins sept personnes sont mortes et 29 autres blessées après avoir été percutées par une voiture lors d’une fête au Nigeria. 28.12.2022, Sputnik Afrique

Un véhicule hors de contrôle a percuté une foule le 27 décembre lors du carnaval de Calabar, au Nigeria, relate Associated Press en se référant aux autorités.Résultat, sept personnes ont été tuées et 29 ont été blessées, dont cinq enfants.Selon le Corps fédéral de sécurité routière du pays, le conducteur a perdu le contrôle de son automobile dans une rue bondée de la ville alors que les gens se rassemblaient pour assister à un défilé de motards.Le chef du corps de sécurité routière de Cross River, Hassan Abdullahi Maikano, a indiqué auprès de l’agence que la voiture roulait à grande vitesse lorsqu'elle a franchi les contrôles de sécurité.D’après lui, le conducteur a survécu mais a aussi été blessé.À son tour, le gouverneur de Cross River, Ben Ayade, a ordonné d’annuler la parade et d’arrêter le chauffard, comme l’a indiqué son représentant, cité par Associated Press.

