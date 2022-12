https://fr.sputniknews.africa/20221228/avec-102-enfants-et-568-petits-enfants-un-agriculteur-ougandais-dit-stop-aux-naissances-1057414302.html

Avec 102 enfants et 568 petits-enfants, un agriculteur ougandais dit stop aux naissances

Un agriculteur ougandais décide de mettre fin à l’agrandissement de sa famille, selon le magazine britannique The Sun. Polygame, il possède plusieurs centaines... 28.12.2022, Sputnik Afrique

Un habitant de Lusaka, Musa Hasahya, 67 ans, a finalement décidé d’arrêter d'élargir sa famille, faute de moyens pour s’en occuper, a rapporté le magazine britannique The Sun.Cet agriculteur ougandais a 12 femmes, 102 enfants et 568 petits-enfants.Une famille sous contrôleSelon The Sun, M.Hasahya assure que toutes ses femmes habitent dans la même maison, pour non seulement les "surveiller", mais aussi pour les empêcher de s’enfuir avec d’autres hommes.Environ un tiers de ses enfants vivent avec lui dans sa ferme. Son plus jeune fils a six ans, tandis que l’aîné a 51 ans, soit 20 ans de plus que Zulaika, sa plus jeune épouse.Une décision unanimeOutre l’agriculteur, Zulaika, mère de 11 de ses enfants, souhaite aussi mettre un terme aux naissances, en ayant recours aux contraceptifs controversés et souvent liés à la promiscuité.

