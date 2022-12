https://fr.sputniknews.africa/20221227/un-leopard-affame-commet-blesse-une-quinzaine-de-personnes-en-inde--video-1057397148.html

Un léopard affamé blesse une quinzaine de personnes en Inde

Un léopard affamé blesse une quinzaine de personnes en Inde

Plusieurs personnes ont été mordues par un léopard agressif qui a commis plusieurs attaques dans une ville indienne. Après avoir fui un sanctuaire animalier... 27.12.2022, Sputnik Afrique

Une quinzaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été blessées dans plusieurs attaques d’un léopard à l’affût dans la ville indienne de Jorhat, relate The Times of India.Selon toute vraisemblance, le prédateur a fait intrusion dans la ville après avoir fui le sanctuaire animalier de Hollongapar Gibbon, a expliqué au quotidien un représentant du département des forêts.Tous les efforts déployés pour le capturerNombre de vidéos virales montrent le "périple" du prédateur, de son attaque contre une camionnette transportant des civils, jusqu’au moment où il s’abrite près de l’escalier d’un quartier résidentiel.Les autorités de la ville appellent la population à la vigilance et à rester chez soi pendant que tous les efforts sont employés pour capturer le prédateur, qui est devenu "très agressif".

