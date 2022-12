https://fr.sputniknews.africa/20221227/niger-trois-morts-dans-le-crash-dun-helicoptere-militaire-1057394284.html

Niger: trois morts dans le crash d'un hélicoptère militaire

Trois personnes sont mortes, lundi, dans le crash de leur hélicoptère militaire sur une base de l'armée nigérienne, à proximité de l'aéroport international de... 27.12.2022, Sputnik Afrique

"Ce lundi 26 décembre 2022 aux environs de 10H40 locales (09H40 GMT), un hélicoptère MI-17 des Forces armées nigériennes, de retour d'un vol d'entraînement de routine, s'est écrasé lors de son atterrissage sur la piste militaire de l'aéroport de Niamey", a expliqué le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué relayé par les médias. "Malheureusement les trois membres d'équipage (un officier et un sous-officier nigériens et un instructeur expatrié) sont décédés sur le champ malgré les efforts des secours pour circonscrire le feu", a souligné le ministère. Une commission d'enquête "a été aussitôt mise en place pour déterminer les causes de cet accident tragique", poursuit-on.

Maghreb Arabe Presse

