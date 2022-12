https://fr.sputniknews.africa/20221227/le-president-serbe-ordonne-de-mettre-larmee-en-etat-dalerte-maximal-1057396484.html

Le Président serbe ordonne de mettre l’armée en état d’alerte maximal

Du fait du regain de tensions au Kosovo, l’armée serbe a été placée au niveau maximal de préparation au combat. Le ministre de l’Intérieur a introduit une... 27.12.2022, Sputnik Afrique

"Cela nous élève au plus haut niveau d'action de l'armée serbe, protégeant l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Serbie, défendant tous les citoyens de Serbie et empêchant le terrorisme et la terreur contre les Serbes où qu'ils vivent", a-t-il ajouté.Le ministre de l’Intérieur Bratislav Gasic a indiqué que les forces de l’ordre étaient elles aussi au niveau maximal de préparation. Il a signalé que "toutes les unités" passeraient "immédiatement sous le commandement du chef d'état-major général".Regain de tensionsLes tensions au Kosovo, dont l’indépendance proclamée en 2008 n’est pas reconnue par la Serbie, se sont ravivées suite à l’arrestation par les Kosovars d’un ancien policier serbe soupçonné d’attaques contre des policiers kosovars.Plusieurs centaines de Serbes du Kosovo ont érigé le 10 décembre des barrages dans le nord du Kosovo pour protester, paralysant la circulation vers deux postes frontaliers avec la Serbie.Inquiétudes de MoscouLe ministère russe des Affaires étrangères met en garde contre un risque de conflit d’envergure.

