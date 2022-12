https://fr.sputniknews.africa/20221227/kurdes-tues-a-paris-ankara-convoque-lambassadeur-francais-pour-propagande-anti-turquie-1057395045.html

Kurdes tués à Paris: Ankara convoque l'ambassadeur français pour "propagande anti-Turquie"

Kurdes tués à Paris: Ankara convoque l'ambassadeur français pour "propagande anti-Turquie"

L'ambassadeur de France en Turquie a été convoqué lundi au ministère turc des Affaires étrangères, Ankara protestant contre ce qu'elle perçoit comme une... 27.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-27T07:50+0100

2022-12-27T07:50+0100

2022-12-27T08:15+0100

kurdes

turquie

international

france

diplomatie

ambassadeur

parti des travailleurs du kurdistan (pkk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/1b/1057394899_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1d939e42a4bcb1775e1e971cbc95e780.jpg

"Nous avons exprimé notre mécontentement face à la propagande lancée contre notre pays par les cercles du PKK", le Parti des travailleurs du Kurdistan, a critiqué cette source, en annonçant la convocation de l'ambassadeur Hervé Magro.Ankara reproche notamment à Paris d'avoir laissé des partisans du PKK manifester dans les rues de Paris, certaines de leurs pancartes évoquant des liens entre la Turquie et le meurtrier français.Des accusations reprises "par des représentants du gouvernement français et des politiciens", assure ce diplomate, pour qui "le gouvernement français et certains politiciens ont été utilisés comme des instruments de propagande".Un conseiller spécial du président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné dimanche les violences survenues à Paris après le meurtre de trois Kurdes, incriminant le PKK, "la même organisation terroriste que vous soutenez en Syrie".Au lendemain du meurtre de trois Kurdes vendredi à Paris, des manifestations en hommage aux victimes ont été émaillées de violences. Le retraité français a affirmé avoir agi par "haine pathologique" des étrangers.Lors des manifestations, des slogans ont été scandés comme "Vive la résistance du peuple kurde!"Le PKK est une organisation considérée comme terroriste par Ankara et l'Union européenne (UE).

turquie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

kurdes, turquie, international, france, diplomatie, ambassadeur, parti des travailleurs du kurdistan (pkk)