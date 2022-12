https://fr.sputniknews.africa/20221227/des-gravures-rupestres-datant-de-10000-ans-avant-j-c-pillees-en-algerie--video-1057395349.html

Des gravures rupestres datant de 10.000 ans avant J.-C. pillées en Algérie

Des gravures rupestres datant de 10.000 ans avant J.-C. pillées en Algérie

Depuis plusieurs mois, un site faisant partie du patrimoine historique et archéologique est pillé à In Amenas, en Algérie. Une vidéo vient l'attester. 27.12.2022, Sputnik Afrique

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs alertent sur le risque de disparition de gravures rupestres datant de 10.000 ans avant Jésus-Christ. Ainsi, à In Amenas, dans la wilaya d’Illizi, située dans le sud-est de l'Algérie, un site relevant du patrimoine fait l'objet d’un pillage systématique. En témoigne une vidéo partagée sur le Net.Il s'agit de dessins sur pierre représentant des gazelles, des vaches et d'autres animaux, mais qui ont été soigneusement enlevés. La femme de la vidéo qui donne l’alerte suppose que les malfaiteurs ont utilisé une machine spéciale. Quelqu'un y a même gravé son nom.Plusieurs personnes ont lancé un appel via la Toile aux autorités responsables afin de sauver ce qui en reste, relate le média Algerie360.Un pillage massifAu cours des dix premières années post-indépendance de l'Algérie, le patrimoine culturel du pays renfermant des pièces archéologiques de valeur a subi son plus grand pillage, constatait en avril 2021 un responsable des douanes, rappelle Le Courrier d'Algérie. Ce pillage s’est encore accentué, selon lui, durant la décennie de lutte contre le terrorisme, et a conduit à de grands dégâts dans ce domaine.En Algérie, les pièces archéologiques de valeur sont interdites de vente, d’achat et de possession. Il est également interdit de les exporter sauf sur autorisation provisoire pour des cas exceptionnels d’exposition à l’étranger, ajoute le média.

