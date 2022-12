https://fr.sputniknews.africa/20221226/le-fsb-arrete-des-personnes-soupconnees-davoir-envoye-des-mercenaires-en-syrie-et-en-ukraine-1057389541.html

Le FSB arrête des personnes soupçonnées d'avoir envoyé des mercenaires en Syrie et en Ukraine

Un réseau de criminels aurait cherché en Russie des mercenaires pour les transférer ensuite en Syrie et en Ukraine pour y combattre les Russes. La bande a été... 26.12.2022, Sputnik Afrique

Les services secrets ont démantelé une bande qui envoyait, depuis 2010, des Russes en Syrie et en Ukraine pour y faire la guerre contre l'armée russe. L'organisateur et dix membres du groupe ont été arrêtés depuis décembre 2021 et neuf autres sont encore recherchés, a fait savoir le Service fédéral de sécurité.Ces 19 personnes ont organisé "un réseau interrégional ramifié consacré à l’approvisionnement en ressources d’une organisation terroriste internationale", selon le communiqué. Ils auraient transféré des mercenaires dans ces zones de conflit et financé des activités terroristes.Des photos à l'appuiLes perquisitions réalisées dans le cadre d'une opération en Sibérie occidentale et dans le Caucase du Nord ont permis de saisir des ordinateurs avec des fichiers photo et vidéo illustrant la participation de la bande à des combats en Syrie dans les rangs de Daech* et de formations nationalistes paramilitaires en Ukraine.Le FSB a partagé une vidéo de l'opération qui montre des agents pénétrer dans les appartements des suspects, les mettre au sol et les menotter.*Organisation terroriste interdite en Russie

