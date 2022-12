https://fr.sputniknews.africa/20221226/la-strategie-de-ce-general-russe-en-ukraine-mise-en-avant-par-le-financial-times-1057390131.html

La stratégie de ce général russe en Ukraine mise en avant par le Financial Times

La stratégie de ce général russe en Ukraine mise en avant par le Financial Times

Le général Sergueï Sourovikine a réussi à réduire les chances de contre-offensive ukrainienne sur l’axe sud, estiment des spécialistes auprès du Financial... 26.12.2022, Sputnik Afrique

Nombre d’experts militaires occidentaux ont mis en avant dans les colonnes du Financial Times les manœuvres conduites dans le cadre du conflit ukrainien par le général Sergueï Sourovikine, nommé pour diriger l’armée russe dans l’opération spéciale depuis octobre.Le général Sourovikine a renforcé les lignes de front de la Russie avec de récentes recrues issues de la mobilisation d'environ 300.000 soldats. Il a également organisé le retrait réussi de la ville stratégique de Kherson, dans le sud du pays, où les forces russes risquaient d'être capturées.Ces positions défensives plus solides réduisent les chances de succès d’une contre-offensive hivernale ukrainienne qui couperait le pont terrestre longeant la côte de la mer d'Azov et reliant la Russie à la Crimée, indique le Financial Times.Pourtant, poursuit le quotidien, des analystes militaires occidentaux considèrent toujours une percée ukrainienne comme possible.Si le moral des soldats ukrainiens est loué par un conseiller à la défense occidental, celui-ci constate leur "fatigue extrême".Retrait russe de KhersonMi-octobre, une évacuation massive a été mise en place par les autorités russes de quatre municipalités de la rive droite du Dniepr en raison de bombardements ukrainiens constants, mais aussi face au risque d'inondation en cas d’attaque sur la centrale hydroélectrique de Kakhovka. Selon le général Sergueï Sourovikine, cette décision était "l’option la plus rationnelle".Auparavant, les médias occidentaux avaient déjà mis en valeur l’efficacité de la tactique du général Sergueï Sourovikine. "En tant que stratège militaire, il s’est fait remarquer par son efficacité, bien que sévère", écrivait par exemple le journal américain Politico.

