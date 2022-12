Ukraine: la défense aérienne russe détruit plusieurs missiles d’HIMARS par semaine près de Zaporojié

"La surveillance des fréquences radio a révélé la présence de ressortissants étrangers. Le plus souvent on entend des échanges dans des dialectes de l’anglais. Il y a aussi des échanges en allemand, en français, en italien et en polonais", a signalé à Sputnik Andreï Marotchko, officier de la milice populaire de Lougansk.