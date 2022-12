https://fr.sputniknews.africa/20221226/cinq-drones-nord-coreens-auraient-penetre-lespace-aerien-de-la-coree-du-sud--1057388909.html

Plusieurs drones nord-coréens auraient pénétré l'espace aérien de la Corée du Sud

La Corée du Sud a accusé lundi son voisin nord-coréen d'avoir fait voler "plusieurs" drones à la frontière inter-coréenne, la poussant à déployer des avions et... 26.12.2022, Sputnik Afrique

"Nos militaires ont d'abord détecté un engin aérien sans pilote nord-coréen autour de l'espace aérien de Gimpo à 10h25" (01H25 GMT), a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué."Plusieurs" drones nord-coréens "ont envahi notre espace aérien" dans la zone frontière près de la province de Gyeonggi, selon un communiqué de l'état-major sud-coréen. L'incursion a entraîné des tirs d'avertissement de Séoul, qui a aussi déployé des avions de chasse et des hélicoptères de combat sud-coréens. L'un d'eux, un avion de chasse KA-1, s'est ensuite écrasé dans le comté de Hoengseong, plus à l'est, selon l'agence de presse Yonhap. Les vols ont été temporairement suspendus aux aéroports internationaux de Gimpo et d'Incheon, près de la capitale, pendant une heure environ à la demande de l'armée, selon l'agence de presse Yonhap, citant un responsable du ministère sud-coréen des Transports.C'est la première fois en cinq ans que des drones nord-coréens survolent l'espace aérien sud-coréen. Cette incursion intervient dans un contexte de tension accrue, alors que Pyongyang a réalisé une série d'essais d'armement sans précédent cette année.

avec AFP

avec AFP

avec AFP

