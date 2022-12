https://fr.sputniknews.africa/20221226/canada-53-blesses-dans-un-accident-de-la-route-dans-la-colombie-britannique-1057387897.html

Canada: 53 blessés dans un accident de la route dans la Colombie-Britannique

Cinquante-trois personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi soir dans la province canadienne de la Colombie-Britannique (ouest), ont... 26.12.2022, Sputnik Afrique

Un accident majeur impliquant un autobus sur l'autoroute 97C, qui relie Merritt et Kelowna, a eu lieu samedi soir, ont précisé les autorités de la province canadienne. Interior Health, la régie de santé régionale, a indiqué sur Twitter avoir émis un code orange après avoir reçu 53 patients dans les centres hospitaliers de Kelowna, Merritt et Penticton. Aucune information n'a été donnée sur les causes et les circonstances de l'accident, qui a eu lieu vers 19 h près du lac Loon, à environ 330 km à l'est de Vancouver et 85 km à l'ouest de Kelowna. L'autoroute C97 a été fermée dans les deux directions suite à cet accident. L'accident est survenu après une semaine d'avertissements de tempêtes hivernales qui ont apporté beaucoup de neige dans toute la Colombie-Britannique, y compris dans la région où l'accident s'est produit. Un bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada, émis samedi après-midi, avait prévenu que de la neige mêlée de grésil ou de pluie verglaçante était attendue dans la vallée de l'Okanagan à partir de dimanche.

