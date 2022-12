https://fr.sputniknews.africa/20221225/un-submersible-transportant-une-tonne-de-drogue-intercepte-au-large-de-lequateur-1057379124.html

Un submersible transportant une tonne de drogue intercepté au large de l’Équateur

Un submersible transportant une tonne de drogue intercepté au large de l’Équateur

Trois Colombiens et un Equatorien ont été arrêtés lors d'une opération policière qui a permis l'interception d'un submersible et la saisie de plus d'une tonne... 25.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-25T07:25+0100

2022-12-25T07:25+0100

2022-12-25T07:25+0100

equateur

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104246/25/1042462502_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4ccfd7eb331a405367c3ea5c31ae7d61.jpg

L'opération policière baptisée "Grand Impact 19" avait eu lieu mercredi dernier avant d’être annoncée par le ministre de l'Intérieur, Juan Zapata. Zapata a également fait état de l'arrestation de quatre personnes, dont il n'a pas donné de détails, mais la police a révélé ce samedi qu'il s'agissait des Colombiens Oneiver S., Feiber Q. et Silvio V., ainsi que de l'Équatorien Jeison M. Grâce à des techniques de gestion d'enquête et à des analyses maritimes, il a été appris qu'une organisation criminelle aurait transporté de l'alcaloïde dans un bateau à profil bas (LPV) qui naviguait dans la mer internationale à 350 milles marins à l'ouest des côtes du canton de Salinas, a expliqué la police dans un communiqué. "Lors de cette opération conjointe, 4 membres d'équipage qui gardaient les substances illicites ont été appréhendés en plus de la saisie d’éléments de preuve", selon la même source. En plus de l'alcaloïde, les forces de l'ordre ont saisi un bateau à profil bas, quatre moteurs hors-bord, deux équipements GPS, quatre téléphones satellites et 2.500.000 pesos colombiens. Les personnes appréhendées sont arrivées au port de Guayaquil samedi et ont été placés à la disposition de l'autorité compétente. L'année dernière, l'Équateur était le troisième pays au monde à avoir saisi le plus de drogue, derrière la Colombie et les États-Unis, selon le dernier Rapport mondial sur les drogues publié par les Nations Unies. Ce même document désigne le port de Guayaquil comme l'un des principales plaques tournantes de la cocaïne fabriquée en Amérique du Sud pour et destinée aux États-Unis et en Europe, principalement par le biais de navires marchands.

equateur

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

equateur, international