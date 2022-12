https://fr.sputniknews.africa/20221225/lexposition-de-chatons-koshariki-show-souvre-a-moscou-1057384041.html

L'exposition de chatons "KoShariki Show" s'ouvre à Moscou

Les spectateurs de KoShariki Show peuvent admirer et acquérir des représentants de races populaires et rares. 25.12.2022, Sputnik Afrique

Plus de 300 chatons en provenance de plus de 100 éleveurs de plus de 25 races différentes sont représentés. On peut en savoir plus sur chaque race auprès d'un spécialiste-exposant.

