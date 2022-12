https://fr.sputniknews.africa/20221225/lancement-epique-dun-arbre-de-noel-a-bord-dune-fusee-porteuse-1057386550.html

Lancement épique d'un arbre de Noël à bord d'une fusée porteuse

Lancement épique d'un arbre de Noël à bord d'une fusée porteuse

L'ingénieur et youtubeur Xyla Foxlin et le fabricant de fusées DIY Joe Barnard se sont associés pour lancer un sapin de Noël de 2,4 m et 18 kg. 25.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-25T18:40+0100

2022-12-25T18:40+0100

2022-12-25T18:40+0100

noël

sapin de noël

états-unis

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/19/1057386142_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_66a65d5374076496cfe695b4d80933da.jpg

Dans la vidéo, Foxlin montre comment elle et son équipe ont fabriqué ce qu'elle a appelé un "Christmissile" (jeu de mots à partir de "Christmas", "Noël" en anglais, et "missile"). La construction était propulsée par un moteur-fusée solide.L'arbre orné de guirlandes lumineuses et couronné d’une étoile était équipé d'un parachute, ce qui lui a assuré un atterrissage en douceur.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

noël, sapin de noël, états-unis, spacex