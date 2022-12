https://fr.sputniknews.africa/20221225/lafrique-centrale-vivra-desormais-avec-de-nouveaux-billets-de-banque--photos--1057379302.html

L’Afrique centrale vivra désormais avec de nouveaux billets de banque – photos

L’Afrique centrale vivra désormais avec de nouveaux billets de banque – photos

Le 15 décembre 2022, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a mis en circulation une nouvelle gamme de billets de banque type 2022. Une campagne de... 25.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-25T07:55+0100

2022-12-25T07:55+0100

2022-12-25T07:55+0100

international

afrique centrale

franc cfa

billets de banque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104023/62/1040236259_0:192:4797:2890_1920x0_80_0_0_07d66e26ac9edffa6a7c0c98d47602db.jpg

Mardi 20 décembre, le directeur national de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) Ali Chaïbou a présenté aux journalistes à Bangui une nouvelle gamme de billets de banque "type 2020" dans le cadre d’une campagne de sensibilisation et de communication concernant l’ensemble du territoire de l’Afrique centrale.Dans son message M.Chaïbou a invité les Centrafricains à accepter cette nouvelle gamme de billets, rapporte Lengo Songo. En Centrafrique, la campagne a commencé le 21 décembre et concerne tous les arrondissements de Bangui et leurs périphéries.Selon Ali Chaïbou, la décision de mettre en circulation de nouveaux billets de banques poursuit deux objectifs majeurs.Premièrement, avoir une longueur d’avance sur les contrefacteurs, en fabricant des billets comportant les signes de sécurité modernes et difficilement falsifiables avec pour corollaire, une limitation de la circulation des faux billets dans la zone.Deuxièmement, améliorer significativement la qualité de la circulation fiduciaire en remplaçant progressivement de la circulation, les billets de la gamme 2002, le plus souvent usés, par des billets neufs de la gamme 2020.Des billets mieux sécurisésLe type 2020 est présenté, comme précédemment par les billets de 500 FCFA, 1.000 FCFA, 2.000 FCFA, 5.000 FCFA et 10.000 FCFA qui sont cependant plus compacts, plus modernes et mieux sécurisés. Ils portent des inscriptions dans les quatre langues officielles des pays de la zone, à savoir le français, l’anglais, arabe et l’espagnol.Ali Chaïbou, a informé que les caissiers des Banques Caissiers des Banques commerciales et Comptables publics ont été déjà formés à l’authentification des billets de la gamme 2020.La gamme 1992 valable jusqu’au 1er marsLa gamme 2002 reste en circulation et es billets des deux gammes doivent donc être acceptés sans distinction dans toutes les transactions.Les billets de la gamme 1992 ne seront plus acceptés à compter du 1er mars 2023, mais resteront échangeables pendant un délai de 3 mois.La campagne de sensibilisation lancée est d’autant plus nécessaire que les commerçants ne connaissent pas encore de nouveaux billets et refusent de les accepter.

afrique centrale

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique centrale, franc cfa, billets de banque