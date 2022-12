https://fr.sputniknews.africa/20221225/la-russie-ne-pouvait-pas-se-conduire-avec-lukraine-aussi-cyniquement-que-loccident-selon-poutine-1057380335.html

La Russie ne pouvait pas se conduire avec l'Ukraine aussi cyniquement que l'Occident, selon Poutine

Partisane d'"une autre philosophie", d'"une autre attitude envers la vie, les gens", la Russie dans ses relations avec l'Ukraine ne pouvait pas se conduire de... 25.12.2022, Sputnik Afrique

Les conditions préalables au conflit ukrainien: le patriotisme en Russie et différents principes fondamentaux de la géopolitique russe et occidentale. Vladimir Poutine explique sa position sur ce moment de l’Histoire marquant que l’on traverse.La Russie aurait-elle pu se conduire autrement dans ses relations avec l'Ukraine, à savoir de manière aussi cynique que l'Occident? A cette question, le Président russe a répondu par un niet définitif.Renvoyant aux spécialistes de la chrétienté orientale et occidentale, M.Poutine a déclaré qu'en Occident "l'approche est plutôt matérialiste" alors que "chez nous, c'est spirituel".L’Occident cherche à "diviser" la RussieVladimir Poutine a tenu à rappeler que la Russie avait toujours privilégié le règlement pacifique du conflit en Ukraine, via des négociations."Or, l’autre partie voulait autre chose et a entamé […] des actions militaires dures."Cela a poussé la Russie à "protéger les gens vivant sur ces territoires, nous avons dû soutenir le choix des Criméens, tout a commencé par là! Ce n’est pas nous qui avons organisé un coup d’État en Ukraine", a poursuivi le Président russe.

