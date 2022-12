https://fr.sputniknews.africa/20221225/la-russie-na-pas-de-quoi-discuter-avec-loccident-assure-medvedev-1057387043.html

La Russie n'a pas de quoi discuter avec l'Occident, assure Medvedev

La Russie n'a pas de quoi discuter avec l'Occident, assure Medvedev

Dans une tribune publiée dans le quotidien officiel Rossiiskaia Gazeta, le vice-président du Conseil de sécurité de Russie a assuré que son pays n'avait plus... 25.12.2022, Sputnik Afrique

Moscou a perdu toute confiance en l'Occident et n'a plus de quoi discuter avec ses dirigeants, a écrit le vice-président du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev.Selon lui, les tentatives d'élargir l'Alliance atlantique vers l'est étaient "une préparation à la guerre avec la Russie".M.Medvedev a également estimé qu'il n'y avait "aucun sens" à mener des négociations avec les dirigeants actuels de l'Ukraine, les traitant de "nazis" et de "marionnettes". Il a souligné que la décision de déclencher l'opération militaire spéciale contre les forces ukrainiennes était "difficile" mais nécessaire.

