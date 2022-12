https://fr.sputniknews.africa/20221225/a-montreal-un-avion-dair-algerie-rate-son-atterrissage-a-cause-du-vent--video-1057384473.html

À Montréal, un avion d’Air Algérie rate son atterrissage à cause du vent – vidéo

Le vol d’Air Algérie entre Montréal et Alger du vendredi 23 décembre a été reporté suite à un incident causé par le vent. Le même avion avait précédemment eu... 25.12.2022, Sputnik Afrique

Une tempête a causé de nombreux dommages sur le territoire canadien vendredi 23 décembre. Notamment l’annulation de nombreux vols intérieurs et internationaux.La compagnie aérienne Air Algérie a été elle aussi concernée. Elle a dû annuler son vol AH2701 depuis Montréal à destination d’Alger suite à un incident survenu à l’aéroport Trudeau.Percuté par un conteneurSon Airbus A330-200 a été percuté par un conteneur à bagages projeté par une rafale de vent, selon Montréal 213.Les dégâts causés à l’appareil ont poussé le commandant de bord à reporter le vol.Air Algérie a pris en charge l’hébergement de 200 passagers enregistrés sur le vol AH2701 dans différents hôtels, indique Destinations Med. 60 autres voyageurs ont décidé de passer la nuit chez eux avec une prise en charge de leurs frais de transport par la compagnie aérienne.Une tentative d’atterrissage ratéeUn peu plus tôt, le même avion avait eu du mal à se poser à l’aéroport Trudeau, toujours à cause du vent.Le commandant de bord a décidé d’annuler la procédure d’atterrissage une première fois. Ce n’est qu’après la deuxième tentative que l’avion a pu toucher le sol, selon Montréal 213.L’équipage a strictement respecté la consigne de la compagnie aérienne dans ces circonstances, enjoignant d’éviter le moindre risque.

