https://fr.sputniknews.africa/20221224/un-pasteur-sud-africain-demande-un-millier-de-dollars-pour-voir-dieu-au-paradis-1057375208.html

Un pasteur sud-africain demande un millier de dollars pour "voir Dieu au paradis"

Un pasteur sud-africain demande un millier de dollars pour "voir Dieu au paradis"

À Noël, plusieurs miracles sont promis par un pasteur sud-africain dont, entre autres, voir son avenir sur son smartphone, annuler ses dettes, même voir Dieu... 24.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-24T13:16+0100

2022-12-24T13:16+0100

2022-12-24T13:16+0100

international

afrique subsaharienne

afrique du sud

dieu

miracle

paradis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103281/00/1032810096_0:2:1920:1082_1920x0_80_0_0_a7405efcd8c5822457ea3cfa28521523.jpg

Si vous avez toujours voulu voir le Créateur sans mettre fin à votre vie mortelle, MS Budeli, l'un des nombreux pasteurs louches d'Afrique, prétend qu'il peut vous aider, à condition de mettre la main à la poche.Selon une affiche promotionnelle qui a fait le tour des réseaux sociaux, le pasteur a le pouvoir de faire des miracles.Le 25 décembre, il organise un événement spécial pendant lequel les gens pourront entendre ses sermons et s'engager dans des prières vraiment spéciales. Le seul problème est que ses oraisons particulières ne sont pas bon marché.Gagner à un jeu de hasard coûte plus cher que de voir DieuPour voir Dieu au paradis il en coûtera 20.000 rands (1.160 dollars), tout comme pour voir l’avenir sur un smartphone. Annuler toutes ses dettes vaudra 5.000 rands (290 dollars). Et pour se marier dès le lendemain, il faudra débourser 10.000 rands (580 dollars).La cerise sur le gâteau est le montant à payer pour pouvoir gagner au jeu de hasard Aviator. Cette capacité est facturée 300.000 rands (17.400 dollars), soit 15 fois plus que pour voir Dieu.

afrique subsaharienne

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, afrique du sud, dieu, miracle, paradis