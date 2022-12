https://fr.sputniknews.africa/20221224/rdc-deux-morts-une-dizaine-de-disparus-dans-un-naufrage-sur-le-lac-edouard-1057372505.html

RDC: Deux morts, une dizaine de disparus dans un naufrage sur le lac Edouard

RDC: Deux morts, une dizaine de disparus dans un naufrage sur le lac Edouard

Deux corps ont été repêchés, vendredi, et une dizaine de personnes étaient portées disparues après le naufrage d'une pirogue dans le lac Édouard, dans l'est de... 24.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-24T06:42+0100

2022-12-24T06:42+0100

2022-12-24T06:42+0100

naufrage

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

accident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/18/1057372359_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_962da4af29348b440d46d1d991b52420.jpg

Une pirogue motorisée qui quittait Kyavinyonge, dans la province du Nord-Kivu, pour un autre village de la région, Kisaka, avec à son bord une vingtaine de chanteurs de l'église protestante, "s'est renversée" aux environs de 05H00 (03H00 GMT) du matin."Nous avons repêché cinq personnes qui sont en vie et deux autres mortes. Le reste des personnes sont sous le lac. La pirogue s'est renversée pendant qu'elles étaient au large, à quelques 10 kilomètres de Kyavinyonge", a expliqué Patrick Kambale, commissaire lacustre de Kyavinyonge.À son point de départ, la pirogue transportait 16 personnes, et neuf autres passagers ont embarqué pendant le voyage, a-t-il affirmé, ajoutant que "le vent" serait à la base de l'accident.Le pasteur Paluku Kavutwiraki, responsable de l'église dont faisaient parti les naufragés, a confirmé la survenue de l'accident et indiqué que la pirogue transportait au total 24 personnes dont trois bébés."Nos recherches vont continuer jusqu'à dimanche", a-t-il indiqué. Les deux corps retrouvés ont été inhumés vendredi.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

naufrage, république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, accident