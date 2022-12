https://fr.sputniknews.africa/20221224/moscou-declare-avoir-detruit-pres-de-400-systemes-de-missiles-en-ukraine-depuis-fin-fevrier-1057375930.html

Moscou déclare avoir détruit près de 400 systèmes de missiles en Ukraine depuis fin février

Depuis le début de son opération militaire en Ukraine, l'armée russe a détruit 399 systèmes de missiles appartenant aux forces de Kiev, a annoncé ce samedi 24... 24.12.2022, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

ukraine

ministère russe de la défense

Les forces russes ont détruit près de 400 systèmes de missiles et plus de 7.200 chars et autres véhicules blindés depuis le déclenchement de l'opération militaire en Ukraine le 24 février, a fait savoir le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.Dans le même temps, plus de 3.700 canons et obusiers, ainsi que plus de 7.700 véhicules militaires ont été anéantis, constate M.Konachenkov.

