Kenya: une alerte au choléra avant les fêtes de fin d'année

2022-12-24T10:58+0100

afrique subsaharienne

kenya

choléra

Dans une déclaration à la presse, la ministre de la Santé Susan Nakhumicha Wafula a fait savoir que le gouvernement a publié une série de mesures à respecter afin de prévenir la propagation de la maladie pendant et au-delà de la période des fêtes. La ministre a notamment insisté sur l'utilisation de l'eau propre pour limiter la propagation du choléra. En effet, certaines régions du pays ont connu plusieurs épisodes de choléra en raison du manque de services d'eau potable. Les habitants de ces zones sont obligés de consommer et utiliser l’eau des rivières et des forages qui sont souvent contaminés. Le ministère de la Santé a lancé une alerte aux établissements de santé dans 11 comtés suite à l'accélération de la propagation de la maladie dans ces régions. En partenariat avec des organisations non gouvernementales, le ministère a également lancé des programmes de sensibilisation et de soutien pour aider les communautés locales à prévenir davantage de décès et endiguer la propagation de l’épidémie.

afrique subsaharienne, kenya, choléra